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В Украину с визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау
26.10.2022 18:49 Раиса Вовк

В Украину с визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. 

Зеленский опубликовал видео визита и переговоров со своим коллегой из Гвинеи-Бисау.

"Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, который посещает нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!", - написал президент Украины.

Республика Гвинея-Бисау - государство в Западной Африке. Кроме материковой части включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинеей на юго-востоке.

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