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В Украину с визитом прибыл премьер Катара
28.07.2023 14:25 Раиса Вовк

В Украину с визитом прибыл премьер Катара

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани прибыл с официальным визитом в Украину. Он проведет ряд встреч. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер Катара, также занимающий должность министра иностранных дел, прибыл в Украину 28 июля.

По информации журналистов, премьер встретится с украинскими коллегами - главой правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

Более того, в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины. МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором. 

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