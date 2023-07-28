



В Украину с визитом прибыл премьер Катара

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани прибыл с официальным визитом в Украину. Он проведет ряд встреч. Об этом сообщает The Guardian.



Премьер Катара, также занимающий должность министра иностранных дел, прибыл в Украину 28 июля.



По информации журналистов, премьер встретится с украинскими коллегами - главой правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.



Более того, в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины. МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором.