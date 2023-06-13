



В Украину приедет миссия МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Одной из тем обсуждений стали риски аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом избежать аварию на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление украинского контроля над станцией.



"В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого", - уточняют в ведомстве.



Гросси сообщил, что МАГАТЭ планирует отправить в Украину миссию, которая будет заниматься оценкой последствий взрыва Каховской ГЭС. Данное предложение поддержал президент Зеленский.



Таким образом, в Украину будет отправлена группа экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления.



Зеленский отметил, что этой миссии будет оказано полное содействие со стороны причастных украинских учреждений.