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На перроне в Киеве заметили Штайнмайера (фото)
25.10.2022 09:33 Юлия Фрилис

На перроне в Киеве заметили Штайнмайера (фото)

В Украину с визитом прибыл президент Германии. Как сообщает Reuters со ссылкой на немецкую телекомпанию ntv, этот визит – неожиданный, ведь ранее визит Франка-Вальтера Штайнмайера был отменен якобы по соображениям безопасности.

Тем не менее "президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с неожиданным визитом во вторник, это его первая поездка в страну после вторжения России 24 февраля", - сообщает немецкая телекомпания ntv, уточняя, что в ходе поездки Штайнмайер планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша солидарность нерушима и останется такой", - это первое, что сказал президент Германии, ступив на украинскую землю.
 



Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Украину прибыл с начала войны. Ранее, 19 октября, президент Германии отменил визит в Киев, который был запланирован на 20 число, из якобы соображений безопасности.

Отметим, в мае 2022 года, Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор. Тогда они договорились о помощи.

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