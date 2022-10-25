



На перроне в Киеве заметили Штайнмайера (фото)

В Украину с визитом прибыл президент Германии. Как сообщает Reuters со ссылкой на немецкую телекомпанию ntv, этот визит – неожиданный, ведь ранее визит Франка-Вальтера Штайнмайера был отменен якобы по соображениям безопасности.



Тем не менее "президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с неожиданным визитом во вторник, это его первая поездка в страну после вторжения России 24 февраля", - сообщает немецкая телекомпания ntv, уточняя, что в ходе поездки Штайнмайер планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Наша солидарность нерушима и останется такой", - это первое, что сказал президент Германии, ступив на украинскую землю.



„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“

Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022