На перроне в Киеве заметили Штайнмайера (фото)
В Украину с визитом прибыл президент Германии. Как сообщает Reuters со ссылкой на немецкую телекомпанию ntv, этот визит – неожиданный, ведь ранее визит Франка-Вальтера Штайнмайера был отменен якобы по соображениям безопасности.
Тем не менее "президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с неожиданным визитом во вторник, это его первая поездка в страну после вторжения России 24 февраля", - сообщает немецкая телекомпания ntv, уточняя, что в ходе поездки Штайнмайер планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Наша солидарность нерушима и останется такой", - это первое, что сказал президент Германии, ступив на украинскую землю.
„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022
Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL
Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Украину прибыл с начала войны. Ранее, 19 октября, президент Германии отменил визит в Киев, который был запланирован на 20 число, из якобы соображений безопасности.
Отметим, в мае 2022 года, Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор. Тогда они договорились о помощи.