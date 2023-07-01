



В Украину прибыл премьер Испании с особой миссией

Утром в субботу, 1 июля, в Украину прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес с особой целью - подтвердить поддержку Украины со стороны Испании и Евросоюза. Известно, что испанский премьер встретится с главой украинского государства.



Высокопоставленного гостя на Центральном железнодорожном вокзале встречала делегация. Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter Санчеса.



Цель визита премьера Санчеса – подтвердить поддержку Украины со стороны Испании и Евросоюза.



"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был в Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал он в микроблоге Twitter.

Санчес отметил, что передаст украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность.

"Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – отметил премьер Испании.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023



Надо сказать, что в отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее – его анонсировал сам президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.



Что касается Испании, с 1 июля эта страна по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года. В это время Испания сосредоточится на поддержке Украины, куда, к слову, уже отправляет 20 БТР и отремонтированные Leopard 2.



Как заверил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.