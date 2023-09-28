



В Украину прибыл генсек НАТО. Украина получит больше систем ПВО

В четверг, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Уже известно о том, что глава Североатлантического альянса провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главными темами были полномасштабная война, развязанная Россией, поддержка нашего государства западными союзниками, будущее Киева в НАТО.



После встречи политики дали совместный брифинг для прессы. Сразу скажем: Украина получит больше систем противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский отметил: победа Украины в неспровоцированной войне, развязанной Российской Федерацией, даст мир и безопасность не только украинцам, но и жителям других стран.

"Результаты нашего сотрудничества – они очевидны. Созданы и успешно действуют оборонные коалиции, в частности танковая, авиационная и другие, которые усиливают нашу защиту. Есть надежное сотрудничество в разных сферах: от разведок до киберзащиты. Украина успешно применяет и совершенствует тактику применения оружия альянса", – заявил президент.

Зеленский добавил, что наши институты работают вместе как на уровне Украина – НАТО, так и на двухстороннем.



"Реальность стала доказательством, что членство Украины в альянсе будет абсолютно природным и таким, которое усиливает и Украину, и НАТО", – подчеркнул глава государства.