В Украину едут чиновники Евросоюза: Урсула фон дер Ляен уже в Киеве

В четверг, 2 февраля, Киев в четвёртый раз с начала войны прибыла с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Также сегодня ожидается приезд в Украину более дюжины высокопоставленных чиновников Европейского союза для проведения саммита Украина-ЕС, который запланирован на пятницу, 3 февраля.



"Приятно вернуться в Киев, четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - сообщила она в Twitter.



