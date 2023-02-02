



В Украину едут чиновники Евросоюза: Урсула фон дер Ляен уже в Киеве

В четверг, 2 февраля, Киев в четвёртый раз с начала войны прибыла с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Также сегодня ожидается приезд в Украину более дюжины высокопоставленных чиновников Европейского союза для проведения саммита Украина-ЕС, который запланирован на пятницу, 3 февраля.



"Приятно вернуться в Киев, четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - сообщила она в Twitter.



Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

В четверг, 2 февраля, в Киев прибывают более дюжины высокопоставленных чиновников Европейского союза.Как сообщают France24 чиновники едут с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Эта символическая поездка призвана подчеркнуть поддержку Украины."Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал украинскому народу. Это сигнал России. Это сигнал миру", - сказал один из представителей ЕС.Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.