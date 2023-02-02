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В Украину едут чиновники Евросоюза: Урсула фон дер Ляен уже в Киеве
02.02.2023 09:46 Раиса Вовк

В Украину едут чиновники Евросоюза: Урсула фон дер Ляен уже в Киеве

В четверг, 2 февраля, Киев в четвёртый раз с начала войны прибыла с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также сегодня ожидается приезд в Украину более дюжины высокопоставленных чиновников Европейского союза для проведения саммита Украина-ЕС, который запланирован на пятницу, 3 февраля. 

"Приятно вернуться в Киев, четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - сообщила она в Twitter.
 

В четверг, 2 февраля, в Киев прибывают более дюжины высокопоставленных чиновников Европейского союза. 

Как сообщают France24 чиновники едут с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Эта символическая поездка призвана подчеркнуть поддержку Украины.

"Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал украинскому народу. Это сигнал России. Это сигнал миру", - сказал один из представителей ЕС.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским в пятницу. 

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