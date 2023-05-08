



В Украинской тюрьме уже ждут российского актера Машкова



Владимиру Машкову найдется место в украинской тюрьме



Владимир Машков после начала полномасштабной войны неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.



Служба безопасности Украины сообщила о подозрении известному российскому актеру Владимиру Машкову за публичное оправдание вооруженной агрессии России. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 8 мая.



Указано, что Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. А после начала полномасштабной войны неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием Владимира Путина.



"Также в собственном Телеграмм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов. В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ", - говорится в сообщении.



Кроме того, Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны.



Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности актера в пользу Кремля. На основании собранных доказательств СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:



ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч.1 и ч.3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч.1 и ч.2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).



В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.