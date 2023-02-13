



В Украине ждут массированную ракетную атаку РФ на "годовщину" - 24 февраля

Россия не отказалась от тактики массированных ударов по Украине. Учитывая двухнедельные промежутки между атаками - следующая может припасть именно на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.



"Сейчас корабельная группировка находится в том же количестве, продолжают находиться на службе два подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет "Калибр". Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак", - сказала Гуменюк.



По ее словам, это может быть как массированная атака, так и комбинированная ракетная атака, а также возможные и точечные удары.



"Как правило, пуски с подлодок затруднены в обнаружении. Таким образом враг может терроризировать местное население угрозой этих ударов. Помним о том, что они чаще играют мышцами", - акцентировала Гуменюк.



Она отметила, что россияне также держат наготове еще надводные ракетоносители, которые находятся в пунктах базирования и, скорее всего, проходят переснаряжение и готовятся к следующему выходу.



"Если говорить о (временном промежутке - ред.) от одного массированного удара к другому - это, как правило, до двух недель. Можем заметить, что от предыдущей до следующей (массированной атаки - ред.) - это как раз 24 февраля. Помня о тяготении врага к сакральным датам, надо быть начеку", - заявила Гуменюк.



Напомним, по состоянию на утро 13 февраля, в Черном море россияне держат до 12 кораблей, два из них являются носителями ракет "Калибр".

Добавим, ранее военные не исключали вероятность нанесения врагом точечных ударов по Украине.