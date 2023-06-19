



В Украине создадут "Украинско-Африканскую торговую миссию"

Правительство Украины одобрило предложение Минагрополитики о создании ООО "Украинско-Африканская торговая миссия", которое будет обеспечивать внешнеэкономические интересы Украины в государствах Африки и предоставлять консультативные услуги по оказанию гуманитарной помощи.



Соответствующее решение принято на заседании правительства в понедельник, 19 июня, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



ООО "Украинско-Африканская торговая миссия" будет действовать на постоянной основе, принадлежать на 100% государству. Полномочия по управлению корпоративными правами возложены на Минагрополитики. Уставной фонд предприятия – 1 тыс. грн.

