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В Украине создадут "Украинско-Африканскую торговую миссию"
19.06.2023 20:11 Раиса Вовк

В Украине создадут "Украинско-Африканскую торговую миссию"

Правительство Украины одобрило предложение Минагрополитики о создании ООО "Украинско-Африканская торговая миссия", которое будет обеспечивать внешнеэкономические интересы Украины в государствах Африки и предоставлять консультативные услуги по оказанию гуманитарной помощи. 

Соответствующее решение принято на заседании правительства в понедельник, 19 июня, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

ООО "Украинско-Африканская торговая миссия" будет действовать на постоянной основе, принадлежать на 100% государству. Полномочия по управлению корпоративными правами возложены на Минагрополитики. Уставной фонд предприятия – 1 тыс. грн.
  

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