



В Украине считают оценили возможность наступления с Беларуси

В Украине считают недостаточным количество российских войск в Беларуси для наступления.



Такое заявление сделал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.



Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день, в Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат, чего недостаточно для наступления на Украину. Несмотря на это, сохраняется соответствующая угроза.



"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", - отметил Дейнеко.

