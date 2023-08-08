



В Украине раскрыли детали о бунте Пригожина: все согласовано

Бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России на самом деле был изначально согласован с президентом РФ Владимиром Путиным.



Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



По его словам, бунт Пригожа оказался спецоперацией для проверки российских генералов.



"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не очень хорошо настроены в отношении к Путину и его окружению", – подчеркнул Данилов.



Он отметил, что спецоперация выявила таких генералов, и часть из них уже находится за решеткой.