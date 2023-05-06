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В Украине прокомментировали подрыв авто Прилепина
06.05.2023 16:20 Алина Груднева

В Украине прокомментировали подрыв авто Прилепина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал подрыв автомобиля прокремлевского писателя Захара Прилепина.

По его словам, агрессия РФ переходит даже к уничтожению собственных "активистов".

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце концов - своих", - сказал Подоляк.

По его словам, для продления агонии "путинского клана" и сохранения иллюзорного тотального контроля, репрессивная машина РФ "ускоряет темп и догоняет всех подряд".

"В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - добавил Подоляк.
 

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