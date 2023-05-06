



В Украине прокомментировали подрыв авто Прилепина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал подрыв автомобиля прокремлевского писателя Захара Прилепина.



По его словам, агрессия РФ переходит даже к уничтожению собственных "активистов".



"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце концов - своих", - сказал Подоляк.



По его словам, для продления агонии "путинского клана" и сохранения иллюзорного тотального контроля, репрессивная машина РФ "ускоряет темп и догоняет всех подряд".



"В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - добавил Подоляк.

