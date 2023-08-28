



В Украине пройдет международный форум для производителей оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал проведение международного оборонного форума, на который уже приглашены сотни производителей оружия со всего мира, сообщает "Радио Свобода".



"Украина увеличила производство вооружения в несколько раз. Осенью этого года состоится первый Оборонный форум. Сотни мировых производителей оружия приглашены для участия. Украинские компании примут участие. Я приглашаю и чешские компании присоединиться", – сказал Кулеба, выступая перед сотрудниками Министерства иностранных дел Чехии в присутствии чешского коллеги Яна Липавского.



Также он подчеркнул, что Украина заинтересована не только в иностранном оружии, но и совместном производстве вооружений. "Это ситуация, от которой выиграют все", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.



Кулеба находится в Чехии с визитом в рамках подготовки к парламентскому саммиту "Крымской платформы", который должен пройти в Праге в октябре.