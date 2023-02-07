



В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая. Законопроект о военном положении поддержали 348 депутатов, о мобилизации – 344.



Проекты на заседании Верховной Рады представлял секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №58 "О продлении срока действия военного положения в Украине"… Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. №59 "О продлении срока проведения общей мобилизации", – говорится в документах.



Законы немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу со дня опубликования.



Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.



Проектами от 6 февраля 8419 и 8420 предлагалось продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток после 19 февраля.



Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлевала военное положение и мобилизацию.