



В Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.



Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года. Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.



Стоит заметить, что это было уже седьмое голосование парламента по вопросу военного положения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.



Напомним, вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине. Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране.