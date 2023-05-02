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В Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней
02.05.2023 16:48 Раиса Вовк

В Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.

Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года. Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.

Стоит заметить, что это было уже седьмое голосование парламента по вопросу военного положения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине. Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране. 

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