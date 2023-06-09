Новости » Политика
кулеба
09.06.2023 20:19 Алина Груднева

В Украине призвали мировое сообщество последовать примеру Исландии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Исландию за решение закрыть свое посольство в Москве.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Я благодарен главе МИД Исландии за решение приостановить работу посольства в Москве и обратиться к России с запросом об ограничении работы ее посольства в Рейкьявике", - отметил он.

По словам Кулебы, Россия должна осознать, что любые варварские действия приведут к полной изоляции.

"Призываю другие государства последовать примеру Исландии", - резюмировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, о решении Исландии приостановить работу посольства в российской столице было объявлено в пятницу, 9 июня. Глава МИД объявил, что торговые, культурные или политические отношения с РФ находятся на рекордно низком уровне, в связи с чем, сохранение деятельности дипучреждения в Москве является неоправданным.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы