



В Украине призвали мировое сообщество последовать примеру Исландии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Исландию за решение закрыть свое посольство в Москве.



Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.



"Я благодарен главе МИД Исландии за решение приостановить работу посольства в Москве и обратиться к России с запросом об ограничении работы ее посольства в Рейкьявике", - отметил он.



По словам Кулебы, Россия должна осознать, что любые варварские действия приведут к полной изоляции.



"Призываю другие государства последовать примеру Исландии", - резюмировал глава украинского внешнеполитического ведомства.



Напомним, о решении Исландии приостановить работу посольства в российской столице было объявлено в пятницу, 9 июня. Глава МИД объявил, что торговые, культурные или политические отношения с РФ находятся на рекордно низком уровне, в связи с чем, сохранение деятельности дипучреждения в Москве является неоправданным.



