



В Украине предупредили о возможности тотальной мобилизации в РФ

В России могут объявить о тотальной мобилизации после запланированных на 2024 год президентских выборов на фоне продолжающейся войны в Украине.



Такое предупреждение сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на форуме Halifax International Security Forum.



"После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути, руки будут развязаны", - считает он.



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По словам Данилова, у Украины и мирового сообщества есть на подготовку 3-4 месяца времени. Он не смог озвучить прогноз относительно того, какое будущее ждет Россию, которая, по его мнению, и дальше будет представлять угрозу всему мировому порядку.



"Мы считаем, что наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей. Ведь распад России автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации РФ, а также ее денуклеаризации и демилитаризации", - добавил он.



Глава СНБО также добавил, что, вопреки прогнозам, РФ оказалась стойкой в отношении западных санкций.



"Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после выборов 2024 года", - считает он.