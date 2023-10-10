



В Украине предложили перенести посольство в Иерусалим

В Офис Президента Украины подана электронная петиция с просьбой о переносе посольства Украины в Израиле в Иерусалим.



"Обращаемся к вам, господин президент, с просьбой воспользоваться своими полномочиями, определенными статьей 106 Конституции Украины, и инициировать перенос посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в столицу этого государства – Иерусалим", - сказано в тексте петиции.



Уточняется, что ряд стран, в том числе США, уже перенесли свои посольства в Иерусалим.



"Перенесение посольства Украины в Иерусалим будет смелым и одновременно логичным и честным геополитическим решением. Ведь Украина, оказавшись в центре мировой геополитики, убеждает всех, что мы способны на честные и смелые шаги. Безусловно, этот шаг откроет новую страницу во взаимоотношениях между Украиной и государством Израиль", - сказано в документе.



Набор подписей под петицией продлится 86 дней. К настоящему моменту ее подписали 495 человек, из необходимых 25000.