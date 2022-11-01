



В Украине поздравили Израиль с выборами в Кнессет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил израильтян с проведением выборов в Кнессет 25 созыва.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 ноября.

Ермак поздравил израильтян с реализацией права свободно выбирать своих лидеров.

"К сожалению, жители Ирана, России и граждане Украины, проживающие на территориях, временно оккупированных Россией, лишены этого права, разделяемого цивилизованным миром", - ответил высокопоставленный израильский источник.