



В Украине посоветовали Маску не читать российские газеты

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал миллиардеру Илону Маску перестать читать российские газеты.



Таким образом он ответил на слова предпринимателя о том, что Революция Достоинства представляла собой "госпереворот".



По словам Подоляка, свободные общества влияют на государства через диалог и выборы, а порабощенные - выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств.



"Это база Свободы... В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - подчеркнул Подоляк.



