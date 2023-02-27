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В Украине посоветовали Маску не читать российские газеты
27.02.2023 00:16 Алина Груднева

В Украине посоветовали Маску не читать российские газеты

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал миллиардеру Илону Маску перестать читать российские газеты.

Таким образом он ответил на слова предпринимателя о том, что Революция Достоинства представляла собой "госпереворот".

По словам Подоляка, свободные общества влияют на государства через диалог и выборы, а порабощенные - выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств.

"Это база Свободы... В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - подчеркнул Подоляк.

 

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