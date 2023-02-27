В Украине посоветовали Маску не читать российские газеты
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал миллиардеру Илону Маску перестать читать российские газеты.
Таким образом он ответил на слова предпринимателя о том, что Революция Достоинства представляла собой "госпереворот".
По словам Подоляка, свободные общества влияют на государства через диалог и выборы, а порабощенные - выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств.
"Это база Свободы... В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - подчеркнул Подоляк.