



В Украине политический режим России официально признали рашизмом

Верховная Рада поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. В ходе сегодняшнего заседания ВР соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.



Авторы проекта постановления предложили назвать российский режим рашизмом, поскольку в РФ формировалась неоимперская, тоталитарная диктатура, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощают идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма).



Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.



