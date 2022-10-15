



В Украине поблагодарили Гутерриша за призыв к РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша за призыв к России предоставить Красному Кресту доступ ко всем военнопленным.

Об этом он написал в субботу в Telegram.

По его словам, предоставление доступа Красному Кресту требует международное гуманитарное право и Третья Женевская конвенция.

С соответствующим призывом к России Гутерриш выступил накануне, 14 октября.

"Генеральный секретарь ООН призвал Российскую Федерацию обеспечить Международному Комитету Красного Креста доступ ко всем военнопленным, как того требует международное гуманитарное право, в том числе Третья Женевская Конвенция", - сказал его пресс-секретарь.