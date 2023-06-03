



В Украине ответили Венгрии на ролик с "российским Крымом"

В министерстве иностранных дел Украины раскритиковали Венгрию, представившую ролик с о необходимости прийти к миру с "российским Крымом".



"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – подчеркнули в МИД.



Украинское внешнеполитическое ведомство призвало Венгрию придерживаться международных обязательств, взятых на себя страной в рамках членства в ЕС, НАТО и ООН.



"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – отметили в Украине.

