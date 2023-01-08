



В Украине ответили на предложение Анкары о перемирии

Национальные интересы Турции далеко не всегда совпадают с интересами Украины.



Таким образом на предложение Анкары о продлении "перемирия" с РФ ответил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Относительно единоличного прекращения огня. Это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения? Путин прекратил огонь, Турция начинает говорить: "смотрите, он прекратил огонь, так вы тоже прекратите огонь". Будет какая-то оперативная пауза на определенное время, за которое Россия пройдет этапы своего "апгрейда", - отметил Подоляк.



По его словам, единственный возможный вариант для перемирия и прекращения огня - вывод российских войск с украинской территории.



"Поэтому нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, потому что это является решением вопросов. Мы не будем играть в странные предложения", - отметил Подоляк.