Новости » Политика
В Украине ответили на предложение Анкары о перемирии
08.01.2023 05:45 Алина Груднева

В Украине ответили на предложение Анкары о перемирии

Национальные интересы Турции далеко не всегда совпадают с интересами Украины.

Таким образом на предложение Анкары о продлении "перемирия" с РФ ответил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Относительно единоличного прекращения огня. Это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, а дальше что? В чем смысл турецкого предложения? Путин прекратил огонь, Турция начинает говорить: "смотрите, он прекратил огонь, так вы тоже прекратите огонь". Будет какая-то оперативная пауза на определенное время, за которое Россия пройдет этапы своего "апгрейда", - отметил Подоляк.

По его словам, единственный возможный вариант для перемирия и прекращения огня - вывод российских войск с украинской территории.

"Поэтому нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, потому что это является решением вопросов. Мы не будем играть в странные предложения", - отметил Подоляк.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы