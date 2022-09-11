



В Украине ответили Лаврову по поводу переговоров

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по поводу переговоров между сторонами.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что Москва "не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться".

В ответ украинский министр отметил, что Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины в пределах 1 декабря 1991 года.

"Вариантов "на 24 февраля" для Украины уже нет", - подчеркнул Резников.