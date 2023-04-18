



В Украине отреагировали на визит Путина в Херсонскую область

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на визит президента РФ Владимира Путина на захваченные украинские территории.



"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет", – отметил он.



Подоляк назвал поездку Путина в Херсонскую область "спецтуром автора массовых убийств".



"Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", — добавил он.

