Новости » Политика
В Украине отреагировали на визит Путина в Херсонскую область
18.04.2023 14:05 Алина Груднева

В Украине отреагировали на визит Путина в Херсонскую область

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на визит президента РФ Владимира Путина на захваченные украинские территории.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет", – отметил он.

Подоляк назвал поездку Путина в Херсонскую область "спецтуром автора массовых убийств".

"Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", — добавил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы