



В Украине отреагировали на ситуацию в РФ: "у россиян будет гореть"

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал конфликт между министерством обороны РФ и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.



Об этом он сказал в эфире телемарафона.



"Я бы сказал так, почему это режет глаз, на мой взгляд? Пригожин, в принципе, нравится, не нравится, это не имеет значения, он говорит по большей части правду. Минобороны РФ по большей части говорит неправду", - отметил он.



По словам Буданова, этот конфликт представляет собой, скорее, "бой между правдой и неправдой".



В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак опубликовал фотографию, анонсировав, что у "россиян будет гореть".



"Вместе с Залужным, Шапталой, Неижпапой, Олещуком и Хоренко. Команда президента Зеленского. У россиян будет гореть", - написал он.

