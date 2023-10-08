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В Украине опровергли данные о наличии у ХАМАСа оружия страны
08.10.2023 18:10 Алина Груднева

В Украине опровергли данные о наличии у ХАМАСа оружия страны

Министерство обороны Украины назвало фейком распространяемую в пропагандистских пабликах информацию о том, что украинское оружие якобы было передано террористом ХАМАС, которые напали на Израиль.

По данным Military Media Center, эти данные появились в пропагандистских видео, где боевики якобы утверждают, что заполучили от Украины западные образцы вооружения.

"Украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российским агрессором", - пояснили в Минобороны Украины.

По данным оборонного ведомства, РФ таким образом пытается создать иллюзию о том, что она не связана с террористами ХАМАСа.

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