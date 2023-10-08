



В Украине опровергли данные о наличии у ХАМАСа оружия страны

Министерство обороны Украины назвало фейком распространяемую в пропагандистских пабликах информацию о том, что украинское оружие якобы было передано террористом ХАМАС, которые напали на Израиль.



По данным Military Media Center, эти данные появились в пропагандистских видео, где боевики якобы утверждают, что заполучили от Украины западные образцы вооружения.



"Украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российским агрессором", - пояснили в Минобороны Украины.



По данным оборонного ведомства, РФ таким образом пытается создать иллюзию о том, что она не связана с террористами ХАМАСа.