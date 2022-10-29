



В Украине обвинили Россию в примитивности: "Их время подходит к концу"

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обвинил российские методы в примитивности.

Об этом он написал в субботу, 29 октября.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах", - сказал он.

По словам Ермака, все вышеперечисленное является слишком простым и предсказуемым.

"Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", - добавил он.