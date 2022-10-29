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В Украине обвинили Россию в примитивности: "Их время подходит к концу"
29.10.2022 19:23 Алина Груднева

В Украине обвинили Россию в примитивности: "Их время подходит к концу"

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обвинил российские методы в примитивности.

 
Об этом он написал в субботу, 29 октября.
 
"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах", - сказал он.
 
По словам Ермака, все вышеперечисленное является слишком простым и предсказуемым.
 
"Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", - добавил он.

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