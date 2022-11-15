



В Украине назвали основную цель создания ЧВК "Вагнер" и армии Кадырова

ЧВК "Вагнер" и отряды кадыровцев создавались для подавления потенциальных восстаний в России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк в комментарии "РБК - Украина".

"Сначала армии "повара Путина" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова создавали для подавления потенциальных восстаний в России. Однако Кремль нашел им применение и во время войны против Украины", - отметил он.

По словам Черняка, Пригожин и Кадыров – это люди, которые ради сохранения путинского режима имеют право на создание собственных армий.

Он добавил, что демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев прежде всего направлена ​​на российскую публику, а основной их задачей является устрашение россиян.