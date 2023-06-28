В Украине намерены предоставить английскому языку статус международного
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине, который предусматривает предоставление английскому языку статуса международного в Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.
Согласно тексту пояснительной записки к документу, Зеленский предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти.
Также законопроект предусматривает, в частности, что:
- В деятельности Вооруженных сил Украины может использоваться английский язык как язык международного общения
- В учреждениях дошкольного образования обеспечивается обязательное изучение английского языка для детей старшего дошкольного возраста
- Учреждения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста
- В деятельности Национальной гвардии Украины может использоваться английский язык как язык международного общения.