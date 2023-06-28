



В Украине намерены предоставить английскому языку статус международного

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине, который предусматривает предоставление английскому языку статуса международного в Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.



Согласно тексту пояснительной записки к документу, Зеленский предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти.



Также законопроект предусматривает, в частности, что: