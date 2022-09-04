



В Украине могут появиться "афганские" самолеты

В небе над Украиной вполне могут появиться боевые самолеты США, которые Вашингтон ранее перебрасывал в Афганистан. Сейчас российские ВС имеют возможность сделать так, чтобы этого не произошло, рассказал политолог-востоковед Семен Багдасаров.



Он пояснил, что сейчас самолеты, угнанные афганскими пилотами, находятся на территории Узбекистана и Таджикистана. Именно оттуда они могут быть переброшены на Украину, что создаст новые угрозы для ВС РФ. Но проблему вполне можно предотвратить.



«Наши лётчики обязаны и наше военное командование просто сверхобязано дать команду на уничтожение этих самолётов, над каким бы южнокавказским государством они не пролетели, чтобы они не попали в Турцию, Болгарию, Румынию и в зону боевых действия», — приводит слова аналитика издание SM-News.



Багдасаров пояснил, что российские авиационные группы имеются в Киргизии и Таджикистане, а также в Армении, откуда вполне можно поднять самолеты для уничтожения передаваемой в Киев авиатехники.