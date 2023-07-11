



В Украине имущество российских олигархов пустят с молотка

В Украине начали процесс приватизации имущества, которое принадлежало российским олигархам. Первый аукцион проведут уже в августе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.



Как отмечают в ведомстве, первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", которая ранее принадлежала российскому миллиардеру Михаилу Шелкову, пройдут 10 августа. Стартовая цена - 55 млн гривен, а гарантийный взнос для участия - 11 млн гривен.



"Соблюдаем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики", - рассказал глава фонда Рустем Умеров.



В ведомстве уточняют, что в собственности компании - 25 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. Также "Инвестагро" арендует 204 земельных участка.



Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжают процесс конфискации российских активов. В частности, имущество забирают у российских олигархов.



Под санкции попал и миллиардер Михаил Шелков, чье имущество Кабмин передал в управление Фонда госимущества еще 24 февраля 2023 года. В частности, в управление государства передали: 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "ВСМПО ТИТАН Украина", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% ООО "Тай-Минералс".



Также имущество россиян конфискуют и на Западе. Еще в феврале генпрокурор США Меррик Гарленд впервые разрешил передачу Украине активов российского олигарха.