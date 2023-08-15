



В Украине хотят легализовать порнографию

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк призывает своих коллег подписать законопроект о декриминализации порнографии в Украине.



По словам Железняка, принятие законопроекта "разгрузит правоохранительные органы от контрольных закупок у вебкам-моделей".



Также законопроектом предлагается пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса Украины: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".



Статью 301 предлагают изложить в новой редакции, которая будет предусматривать наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних, пишет "Экономическая правда".



Статью 302 предлагают отменить вообще.



Вместе с тем, авторы законопроекта отмечают, что предложенные ими изменения никоим образом не будут касаться распространения или производства детской порнографии. Соответствующие статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за эти преступления, предлагают усилить.







Напомним, что в прошлом году петиция с призывом легализовать эротику и порно на территории Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Офиса президента.



Впоследствии представители "Офиса эффективного регулирования BRDO" опубликовали открытое обращение, в котором также выступили за декриминализацию порно. Обращение подписали 91 общественная организация и физическое лицо.