



В Украине - день отставок: увольнения в ОПУ, ОГП, Минобороны. Где еще ждать?

24 января - активный день в украинском политикуме. Едва ли не с первых минут нового дня паблики активно обсуждали возможные громкие отставки "топов", делали ставки, проводили "собственные расследования". И не зря: рабочее утро вторника началось с официального подтверждения заявления об уходе "по собственному" заместителем руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Тимошенко. И, как говорится, понеслась: "полетели головы" топов Минобороны, Офиса генерального прокурора. Говорят, ждём отставок ряда глав военных администраций.



Mignews.ua внимательно следит за кадровой ротацией в высших эшелонах власти, и делится с читателями информацией по мере их поступления:



Первым "пошел" заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко Он подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление. Президент Владимир Зеленский принял его отставку.



Источники сообщают что вместо Тимошенко на его должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Более того, это будет не единственная отставка – вслед за Тимошенко якобы уйдут главы Военных государственных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, которые связаны с Тимошенко.



Затем появилось заявление об отставке заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания, сообщили в Минобороны.



Не остался в стороне и Офис генпрокурора Украины. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. Это увольнение связывают со скандальным отпуском Симоненко, который он провел в Испании, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.