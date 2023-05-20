



В Украине анонсировали очередную встречу в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередную встречу в формате Рамштайн, которая состоится на следующей неделе.



По его словам, главы оборонных ведомств обсудят, в том числе, укрепление ПВО в Украине.



"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от ПЗРК то мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе", – сообщил Резников.



Он также прокомментировал авиационную коалицию. По его словам, решения, которые принимают украинские партнеры относительно истребителей, являются важным этапом, но еще и не концом пути.



"Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее", - резюмировал Резников.

