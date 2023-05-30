



В Уганде ввели казнь за однополый секс и передачу ВИЧ

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, усиливающий наказание для представителей ЛГБТ-сообщества. Речь идет о смертной казни и пожизненном заключении.



Об этом пишет State House Uganda в Twitter.



В мае законодатели одобрили законопроект с поправками, предусматривающими строжайшие наказания за принадлежность к ЛГБТ с "обременительными признаками", — за однополые половые контакты с несовершеннолетними, или если "правонарушитель" является ВИЧ-положительным.



По закону за неоднократные акты, а также за передачу ВИЧ-инфекции предусмотрена казнь, а за ЛГБТ-пропаганду может грозить до 20 лет заключения.

Подписанный президентом закон может быть обжалован в суде.



Правозащитники в Уганде и мире выступили с осуждением закона как дискриминационного.



Управление ООН по правам человека поражено драконовским законом. Там считают, что документ "противоречит Конституции и международным соглашениям и требует немедленного юридического пересмотра".



Три крупнейших фонда, работающих с ВИЧ-инфекцией в странах Африки – инициатива PEPFAR, Глобальный фонд борьбы с ВИЧ, малярией и туберкулезом, и UNAIDS – опубликовали совместное заявление. Закон они называют прямой угрозой общественному здоровью и акцентируют внимание на том, что дискриминация ЛГБТ+ уже привела к тому, что пациенты боятся обращаться за помощью.



