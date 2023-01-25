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Срочников отзовут из крыльев в тюрьмах, где сидят террористы
25.01.2023 21:59 Алина Груднева

Срочников отзовут из крыльев в тюрьмах, где сидят террористы

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир запретил ШАВАСу использовать солдат-срочников для охраны тюрем, где содержатся террористы.

Вечером, 25 января, он приказал отозвать солдат ЦАХАЛа, проходящих обязательную службу.

Соответствующее решение было принято на фоне нескольких серьезных инцидентов, в результате которых в тюрьмах были ранены солдаты. Точкой невозврата стало дело о сутенерстве в Гильбоа.

Бен-Гвир приказал заменить срочников опытными надзирателями. Он также поручил ШАБАСу реализовать нововведение в течение полугода.

Солдаты, проходящие срочную службу, продолжат охранять тюрьмы, но будут переведены из крыльев, где содержатся террористы.
 

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