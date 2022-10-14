



В Турции за "распространение фейков" будут сажать в тюрьму

Парламент Турции принял закон, предусматривающий до трех лет тюрьмы за распространение "дезинформации" в публикациях СМИ и социальных сетях. Кроме того, он обязывает соцсети под страхом штрафов и закрытия передавать властям личные данные пользователей.



Закон инициировали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правящая "Партия справедливости и развития" и представители ультраправых партий. По мнению Эрдогана, именно от соцсетей исходит угроза для демократии.



Новый законодательный акт насчитывает 40 статей. 29-я позволяет лишать людей свободы на срок до трех лет за публикацию информации о "внутренней и внешней безопасности страны, общественном порядке и здоровье населения", которую власть расценивает как ложную.



Оппозиция, правозащитники и журналисты потребовали отменить законопроект. Они указывали, что расплывчатое определение "ложной информации" даст правительству инструмент давления на СМИ и преследование инакомыслящих, а также усилит самоцензуру.



После одобрения парламента закон отправлен на подпись президенту.

