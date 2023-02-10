



В Турции растет критика Эрдогана из-за задержек с землетрясением и слабых зданий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с растущей критикой со стороны пострадавших от землетрясения и оппозиционных партий из-за низкого качества строительства в стране и “неадекватного ответа на одно из самых страшных стихийных бедствий”. Об этом пишет Bloomberg.



Критики говорят, что с учетом того, что число погибших в результате двух мощных толчков в понедельник в стране превысило 16 500 человек, из-за задержки правительства с отправкой кранов и другой тяжелой техники для подъема бетонных плит была упущена критически важная возможность для спасения людей. Эксперты опасаются, что под завалами погребены еще десятки тысяч человек, а это означает, что число погибших, вероятно, будет продолжать расти.



Эрдоган признал, что были трудности с отправкой срочной помощи в суровых зимних условиях во все 10 пострадавших провинций. Обвинения звучат и по периоду, когда правительство не смогло обеспечить соблюдение правил безопасного строительства во время бума, что также привело к увеличению числа смертельных случаев.



Критика прозвучала в момент, когда Эрдоган готовится к национальным выборам в мае, на которых он намерен продлить свое рекордное двадцатилетнее правление, отмеченное всплеском строительства, которое президент назвал ключевым фактором экономического роста. Способность спасать людей и доставлять помощь в зону бедствия быстро стала главной проблемой в преддверии выборов.



Глава главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что некачественное строительство привело к большому количеству жертв. По его мнению, Турция, находясь в сейсмически опасной зоне, не извлекла уроков из прошлого. Глава оппозиции обвинил правительство в разбазаривании денег налогоплательщиков, предназначенных для подготовки к таким бедствиям. После комментариев Кылычдароглу доступ к Twitter в Турции был временно ограничен.



Критики обвиняют и строителей в пренебрежении безопасностью в пользу скорости и стоимости, утверждая, что во многих поврежденных зданиях не было стальных опорных стержней и достаточного количества бетона.



“Причиной таких масштабных разрушений является отсутствие надзора, поскольку процесс строительства превратился в инструмент сбора капитала”, – заявил в четверг глава анкарского филиала Палаты архитекторов Тезкан Каракус Джандан. “Некоторые здания лопнули пополам, что демонстрирует использования некачественных материалов”.



Известно, что строительные фирмы отказывались от опорных колонн в магазинах и паркингах и вносили изменения в несущие стены, двери и окна зданий.

Эта практика “привела к обрушению зданий во время землетрясения”, – считает Бурак Куртман, инженер-строитель анкарской инженерно-строительной компании Yuksel Proje.



“Главная проблема сегодняшнего хаоса – это единоличное правление”, – убеждена Мерал Аксенер, председатель оппозиционной партии IYI, утверждая, что в стране произошел институциональный коллапс после того, как Эрдоган превратил офис президента в связующее звено исполнительной власти.

