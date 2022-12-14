



В Турции показали работу подразделения морских дронов Albatros-S

В Турции продемонстрировали одновременную слаженную работу подразделения из восьми морских дронов. Видео опубликовал в Твиттере глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.



“На 3-м этапе проекта мы реализовали 8-уровневую архитектуру. Подразделение беспилотников Albatros-S выполняет разные задачи, распределяет подзадания и делится на меньшие группы”, – говорится в сообщении.



Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz!



Projenin 3.aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. pic.twitter.com/VwXmfVTnPa — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 13, 2022

На видео видны одновременное движение подразделения морских беспилотников, одновременное изменение траектории движения каждого из них, формирование двух групп, наблюдение за объектами и целями, их идентификацию, одновременное движение к цели по разным траекториям.