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В Турции показали работу подразделения морских дронов Albatros-S
14.12.2022 18:24 Наталья Богинская

В Турции показали работу подразделения морских дронов Albatros-S

В Турции продемонстрировали одновременную слаженную работу подразделения из восьми морских дронов. Видео опубликовал в Твиттере глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

“На 3-м этапе проекта мы реализовали 8-уровневую архитектуру. Подразделение беспилотников Albatros-S выполняет разные задачи, распределяет подзадания и делится на меньшие группы”, – говорится в сообщении.
 

На видео видны одновременное движение подразделения морских беспилотников, одновременное изменение траектории движения каждого из них, формирование двух групп, наблюдение за объектами и целями, их идентификацию, одновременное движение к цели по разным траекториям.

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