



В Турции назвали условия для вступления Швеции в НАТО

Швеция должна выполнить свои обязательства для достижения членства в НАТО, в частности, соблюдать трехсторонний меморандум. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает Hurriyet Daily News.



Гюлер подчеркнул важность выполнения Швецией своих обязательств для достижения членства в НАТО, сославшись на ускоренный процесс вступления Финляндии в качестве примера того, что Швеция может пойти по тому же пути.



Отмечается, что Гюлер подтвердил поддержку Турцией политики открытых дверей Альянса и подчеркнул важность соблюдения Швецией трехстороннего меморандума.



"На наших двусторонних встречах мы заявили нашим союзникам, что Швеция может стать членом НАТО, как Финляндия, если она выполнит свои обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме", — заявил Гюлер.



Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс после российской оккупации Украины в 2022 году. Турция ратифицировала заявку последней после того, как Финляндия выполнила пункты трехстороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года в Мадриде, которое обязывает скандинавские государства активизировать борьбу с РПК . террористическая организация. Наряду с Турцией, Венгрия также еще не ратифицировала заявку Швеции.



Признавая некоторый прогресс, достигнутый Швецией, Турция остается осторожной и считает, что необходимы дальнейшие шаги для выполнения требований для членства в НАТО. Правительство выразило желание, чтобы Швеция продемонстрировала более сильную приверженность целям и принципам НАТО.



