



В Турции говорят, что Путин хочет "новой большой сделки" с Западом

Советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры.



"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между Россией и западным миром", - сказал Калин в интервью CNN.



По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.



Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.



"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?" - отметил он.



Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.