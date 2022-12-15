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В Турции арестованы 7 человек по подозрению в шпионаже в пользу Моссада
15.12.2022 12:56 Наталья Богинская

В Турции арестованы 7 человек по подозрению в шпионаже в пользу Моссада

Daily Sabah сообщила в среду, что Национальная разведка MIT и полиция Стамбула задержали 44 человека, семеро из которых были арестованы.

Согласно отчету, среди подозреваемых есть преподаватель университета и мужчина с инициалами IY, который в 2007 году основал ассоциацию турецких частных сыщиков.

Ни один израильтянин не был арестован по этому делу.

Власти проводят расследование в отношении подозреваемых — турецких частных детективов — в слежке за палестинцами, обучающимися в Турции, в том числе в областях, связанных с безопасностью и производством оружия. Задержанных подозревают в передаче информации “Моссаду”.

По сообщению Daily Sabah, подозреваемые сообщили турецким следователям, что предоставленная ими информация “позволила “Моссаду” начать клеветнические кампании в Интернете против палестинских эмигрантов и студентов”.

Власти все еще разыскивают 13 других подозреваемых.

Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать сообщение.

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