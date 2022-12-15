



В Турции арестованы 7 человек по подозрению в шпионаже в пользу Моссада

Daily Sabah сообщила в среду, что Национальная разведка MIT и полиция Стамбула задержали 44 человека, семеро из которых были арестованы.



Согласно отчету, среди подозреваемых есть преподаватель университета и мужчина с инициалами IY, который в 2007 году основал ассоциацию турецких частных сыщиков.



Ни один израильтянин не был арестован по этому делу.



Власти проводят расследование в отношении подозреваемых — турецких частных детективов — в слежке за палестинцами, обучающимися в Турции, в том числе в областях, связанных с безопасностью и производством оружия. Задержанных подозревают в передаче информации “Моссаду”.



По сообщению Daily Sabah, подозреваемые сообщили турецким следователям, что предоставленная ими информация “позволила “Моссаду” начать клеветнические кампании в Интернете против палестинских эмигрантов и студентов”.



Власти все еще разыскивают 13 других подозреваемых.



Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать сообщение.