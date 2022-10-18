



В Турции арестовано более 500 сторонников

Во вторник турецкие власти объявили об аресте более 500 человек, подозреваемых в связях с проповедником, обвиняемым в подготовке неудавшегося государственного переворота в 2016 году.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что было выдано немногим более 700 ордеров на арест, 543 человека задержаны.



Их подозревают в сборе или перераспределении денег, присланных из-за рубежа сторонниками живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда-то союзник Гюлена, обвиняет его в причастности к неудавшемуся перевороту против него в июле 2016 года.



Гюлен, мусульманский священнослужитель, неоднократно отрицал свою причастность, а Соединенные Штаты отклоняли запросы Турции о его экстрадиции.



После неудавшегося путча в Турции было арестовано более 300 000 человек по подозрению в связях с Гюленом. Операция вторника была проведена в 59 из 81 провинции страны.



Аресты произошли после того, как во вторник главная оппозиционная партия Турции обратилась в Верховный суд страны с ходатайством о приостановлении действия недавно принятого закона о СМИ, предусматривающего тюремное заключение для лиц, подозреваемых в распространении "дезинформации".



На прошлой неделе парламент одобрил закон из 40 статей, который вносит поправки в законы о прессе и социальных сетях с заявленной целью борьбы с фейковыми новостями. Критики опасаются, что эта мера будет использована для дальнейшего подавления социальных сетей и независимых журналистов, поскольку страна приближается к выборам.



Закон, который был одобрен голосами правящей партии Эрдогана и ее националистических союзников, вступил в силу после его публикации в "Официальном вестнике" ранее во вторник.



Наиболее спорное положение, статья 29, предусматривает до трех лет лишения свободы за распространение информации, "противоречащей истине", о внутренней и международной безопасности, общественном порядке и здравоохранении Турции с предполагаемой целью вызвать "общественное беспокойство, страх и панику".



Энгин Алтай, высокопоставленный член главной оппозиционной Народно-республиканской партии, обратился в Конституционный суд с ходатайством о приостановлении действия статьи 29.



«Это закон, который направлен на представление лжи правительства как правды, а правды как лжи, и не может быть принят», — сказал Алтай журналистам после подачи заявления.



По его словам, партия будет добиваться отмены всего закона позднее.



Эрдоган выступил за принятие закона о борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, заявив, что фальшивые новости и растущий "цифровой фашизм" представляют собой угрозу национальной и глобальной безопасности.



Его Партия справедливости и развития и союзники-националисты говорят, что дезинформация мешает людям узнать правду, подрывая свободу выражения мнений.



Правящая партия отрицает, что закон направлен на то, чтобы заставить критиков замолчать.

