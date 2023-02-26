



В Тель-Авиве демонстранты прорвали барьеры, покусали двух полицейских



Израильские СМИ сообщают о том, что “около 130 000 человек приняли участие в главной демонстрации, которая прошла вчера на улице Каплан в Тель-Авиве”. Акции протеста также состоялись в Кармиэле, Ришон Ле Ционе, Гиват Шмуэль, Эфрат, Мевасерет Цион, Хадера и Кфар Саба.



Некоторые из протестующих прорвались через полицейские заграждения - и привели к блокированию шоссе Аялон. Полиция пыталась оттеснить протестующих, но им удалось перекрыть дорогу для движения. Один из протестующих написал на дороге надпись "Биби Предатель", а затем зажег на дороге покрышки. Окружающие его люди с израильскими и розовыми флагами вопилили: "Д-е-е-е-е-мократия!". Примерно через час дорога была открыта для движения. 21 протестующий был арестован. Два сотрудника полиции были укушены двумя протестующими и эвакуированы для оказания медицинской помощи.



מספיק עם ההסתה. pic.twitter.com/EWLKin5h75 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 25, 2023

מפגינים הדליקו מדורה על איילון pic.twitter.com/dVxNxaJwYh — Nitsan Shafir ניצן שפיר (@nitsanshafir) February 25, 2023

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир о демонстрациях в Тель-Авиве: "Незаконное буйство демонстрантов в Тель-Авиве, включающее в себя поджог шин на шоссе Аялон и надпись, обвиняющую премьер-министра Израиля в измене, показывает, что это протест анархистов, которые требуют не свободы слова, а свободы подстрекательства".