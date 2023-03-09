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В Тель-Авиве блокируют дороги. Полиция: пользуйтесь альтернативными путями
09.03.2023 10:47 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве блокируют дороги. Полиция: пользуйтесь альтернативными путями


Протестующие против реформы блокируют дороги в Тель-Авиве. На настоящий момент перекрыты для движения следующие улицы:

Дерех Намир от улицы Шай Агнон в направлении на юг.

Дерех Намир от улицы Иегуда Маккаби в направлении на север.

Сдерот Роках от улицы Ибн Гвироль в направлении на восток.

Полиция  в связи с этим заявила: “Водители должны подчиняться указаниям полицейских, находящихся на блокпостах, и использовать альтернативные маршруты”.
 

 

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