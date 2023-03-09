



В Тель-Авиве блокируют дороги. Полиция: пользуйтесь альтернативными путями



Протестующие против реформы блокируют дороги в Тель-Авиве. На настоящий момент перекрыты для движения следующие улицы:



Дерех Намир от улицы Шай Агнон в направлении на юг.



Дерех Намир от улицы Иегуда Маккаби в направлении на север.



Сдерот Роках от улицы Ибн Гвироль в направлении на восток.



Полиция в связи с этим заявила: “Водители должны подчиняться указаниям полицейских, находящихся на блокпостах, и использовать альтернативные маршруты”.

