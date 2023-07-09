



В течение суток: Бахарав-Миара должна разъяснить действия при блокаде Бен-Гурион







В конце бурного заседания правительства, посвященного вопросу применения силовых мер в отношении протестующих против правовой реформы, правительство поручило юридическому советнику Гали Бахарав-Миара в течение недели представить четкие ответы по пяти вопросам:



1. Действия властей в случае блокирования основных магистралей, с акцентом на подробное определение того, допустимо ли и как часто допустимо блокировать основные магистрали без принятия мер против организаторов перекрытий, без арестов и без предъявления обвинений.



2. Какова политика правоприменения в отношении демонстраций вблизи домов народных избранников и преследования со стороны политических противников общественных деятелей или их семей.



3. Какова правоприменительная политика в отношении призывов к неповиновению, подстрекательства к неповиновению и отказу от службы в армии, и в частности явлений подстрекательства к неповиновению в воинских частях. Правительство просит юридического советника правительства в семидневный срок представить ему формулировку инструкций относительно рассмотрения этих дел, включая порядок рассмотрения дел, по которым будет дано заключение Совета национальной безопасности о существующем риске для деятельности основных формирований в армии и силах безопасности.



4. Правительство также просит разъяснить, как при равном правоприменении возникает ситуация, когда при проверке результата данные показывают огромный разрыв между количеством действий и типом правоприменительных мер, принятых в прошлом, и тем, что было предпринято в последние шесть месяцев.



5. Правительство требует юридического советника правительства до вторника, 11 июля 2023 года, представить инструкции относительно действий в связи с планируемой блокадой международного аэропорта Бен-Гурион.