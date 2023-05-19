



В Тайване предоставили полное право усыновления однополым парам

Во вторник парламент Тайваня принял поправку, которая позволяет гей-парам усыновлять детей совместно. Активисты назвали этот шаг "еще одним большим шагом вперед" для равенства браков, сообщает AFP.



Накануне четвертой годовщины закона о равенстве брака в Тайване парламент принял поправку, которая отменяет ограничения однополыми парами на усыновление, а депутат Фань Юнь приветствовал межпартийную поддержку законопроекта.



Поправка "не только обеспечивает защиту прав детей, но и отвечает их наилучшим интересам", сказал Фан, который был увешан радужным флагом. "В будущем супруги и родители, независимо от пола и сексуальной ориентации, смогут иметь полную правовую защиту".



